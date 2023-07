Požár lodi u Nizozemí kvůli elektromobilu: Jeden mrtvý, hrozí ekologická katastrofa

Tamní vláda v sobotu avizovala přípravy záchranářů na její odtažení. „Plameny a kouř na palubě ustoupily,“ citoval vládu server ABC News. Nyní už plavidlo odtahují.

Dostupná čísla hovoří o celkem 3783 nových vozidlech, a to včetně 498 elektromobilů. Právě jeden vadný kus zřejmě celou tragédii způsobil.

Podle informací serverů Guardian a CNN při požáru zemřel jeden člověk, dalších pět se zranilo poté, co posádka musela skákat přes palubu. „Požár se rozšířil tak rychle, že sedm členů posádky skočilo přes palubu,“ přiblížil Willard Molenaar z nizozemské královské záchranné společnosti.

Dodal, že někteří lidé při dlouhém skoku utrpěli zranění, jeden člen posádky zemřel přímo v plamenech. „Bylo tam hodně kouře a oheň se šířil mnohem rychleji, než se očekávalo. Lidé na palubě se museli rychle dostat ven. Vylovili jsme je z vody.“

Ostatní z třiadvacetičlenné posádky z hořícího plavidla evakuoval vrtulník. „Experti na záchranu se snaží vymyslet další postup pro hořící loď,“ poznamenal mluvčí pobřežní stráže Edwin Granneman.

Loď registrovaná v Panamě byla na cestě z Německa do Egypta, odkud měla přes Suezský průplav směřovat do Singapuru. „Nyní se snažíme požár uhasit ve spoluprací s místními úřady, speditérem a společností spravující loď,“ zní z prohlášení společnosti Shoei Kisen Kaisha Ltd., která má na starost pronájem lodí pro obchodní účely.

Hasiči museli při likvidaci požáru řešit vážné problémy. Při použití příliš velkého množství vody mohlo jít plavidlo ke dnu, varovala nizozemská pobřežní stráž. Z toho důvodu hašení trvalo o mnoho déle. „Oheň by mohl hořet ještě několik dní. Loď je ochlazována, aby byla stabilní. Stříká se pouze na bok lodi, ne na palubu.“

K nehodě navíc došlo v oblasti čtyř ekologicky citlivých ostrovů, které se nacházejí v oblasti Waddenzee severně od nizozemské pevniny. Žije zde na 10 tisíc druhů vodních a suchozemských živočichů, mezi nimi asi 140 druhů ryb. „Pokud by se Fremantle Highway potopila, byla by to katastrofa nejvyššího řádu,“ znělo z nizozemských médií. Oblast je vyhlášena světovým dědictvím UNESCO.