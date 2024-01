Přelomová dohoda je na spadnutí. Může zajistit svobodu rukojmím Hamásu

Tým vyjednavačů vytvořil písemný návrh dohody na základě posledních návrhů ze strany Izraele a palestinského radikálního hnutí Hamás. I když v některých klíčových bodech ještě nebylo dosaženo shody, američtí činitelé, na něž se NYT odvolává, vyjadřují opatrný optimismus ohledně dosažení finální dohody.

Prezident USA Joe Biden v pátek telefonoval s vůdci Egypta a Kataru, dvou zemí, které se podílejí na vyjednávání. Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burnes je zase vyslán na jednání v Paříži se zástupci Izraele, Egypta a Kataru.

Pokud bude dosaženo dostatečného pokroku, Bidenův blízkovýchodní poradce Brett McGurk by měl znovu navštívit Blízký východ a pomoci nalézt finální podobu dohody.

Podle současného návrhu vyjednavačů by v první fázi došlo k 30dennímu přerušení bojů, během něhož by Hamás propustil ženy, starší a zraněné rukojmí.

Během tohoto období klidu by obě strany vyjednaly podrobnosti druhé fáze, která by též trvala přibližně 30 dní, během níž by palestinské ozbrojené skupiny umožnily návrat izraelských vojáků a mužských rukojmích, které drží.

Izrael by v obou fázích propouštěl Palestince ze svých vězení. Přesné podmínky této výměny jsouště musí být dojednány, ale vyjednavači věří, že se to podaří. Dohoda by rovněž umožnila přísun většího množství humanitární pomoci do Gazy.

I když by dvouměsíční přerušení konfliktu nebylo trvalým příměřím, které Hamás doposud požadoval jako podmínku propuštění všech rukojmích, američtí činitelé věří, že by Izrael po dvou měsících pravděpodobně nepokračoval v bojích stejným způsobem.

Toto příměří by poskytlo prostor pro další diplomatická jednání, která by mohla vést ke komplexnějšímu řešení konfliktu a uklidnění situace v celém regionu.

Rukojmí drží Hamás a další radikální skupiny od teroristického útoku na Izrael ze 7. října, během kterého bylo zabito přes 1100 lidí a zhruba 250 jich bylo uneseno. Nadále jsou drženi více než 130 rukojmích.

Částečného propuštění některých z nich se podařilo dosáhnout během týdenního příměří v listopadu. Izrael při masivní odvetě poničil velkou část Gazy, kde zahynulo přes 26 000 lidí.

Většina z 2,3 milionu palestinských obyvatel této oblasti byla nucena opustit své domovy a žije v obtížných podmínkách.