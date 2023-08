Příběh jednoho města. Kupjansk je od podzimu „svobodný“, ale čelí ostřelování a hlavní ruské ofenzívě

Ukrajina osvobodila Kupjansk od ruské okupace loni na podzim během své první protiofenzívy. Město se nachází asi třicet kilometrů od hranic Charkovské a Luhanské oblasti, a nedaleko hranic s Ruskou federací, konkrétně Bělgorodskou oblastí.

Válečná fronta se od něj táhne zhruba ve vzdálenosti pěti kilometrů. „Ruské síly zaměřují pozornost na oblast kolem města Kupjansk v Charkovské oblasti,“ potvrdila náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliarová podle americké stanice CNN.

Od osvobození ukrajinskou armádou je Kupjansk častým terčem ostřelování. „V tuto chvíli zůstává směr Kupjansk hlavním směrem nepřátelské ofenzívy. Nepřítel zde vytvořil útočné uskupení a snaží se postupovat vpřed, ale bez úspěchu,“ upřesnila. „Operační situace je obtížná, ale pod kontrolou,“ doplnila.

Generální štáb ukrajinské armády naposledy informoval o ostřelování osad v okolí Kupjansku okolo středeční desáté hodiny dopolední.

Situace je velmi proměnlivá. „Cílem nepřítele na kupjanském směru je prolomit obranu našich vojsk a postupovat přímo na Kupjansk. Intenzita bojů a nepřátelského ostřelování je vysoká. Na některých pozicích může někdy dojít i k několika změnám situace za den,“ vylíčila Maliarová.

Proti Kupjansku provedla ruská armáda tvrdý zásah i o víkendu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že ruská naváděná střela zasáhla tamní transfuzní stanici. „Jsou hlášeni mrtví a zranění,“ napsal na sociální síti X. „Tento válečný zločin říká všechno o ruské agresi. Ničí všechno, co lidem umožňuje žít. Porážka teroristů je otázkou cti pro každého, kdo si cení života,“ dodal.

Mluvčí ukrajinského vojenského uskupení Východ Serhij Červatij už v půli července upozornil, že Rusové v oblasti Kupjansku soustředí přes 100 tisíc vojáků. „Nepřítel soustředil na směru Lyman-Kupjansk velmi silné uskupení s více než 100 000 příslušníky, více než 900 tanky a více než 370 MLRS,“ vyčíslil.

Ruské síly podle něj pro prolomení ukrajinské obrany dělají úplně vše. „Nasadil také výsadkové jednotky, nejlepší motorizované pěší jednotky. Jako další podpora jsou zde bojové armádní zálohy, teritoriální jednotky, roty Storm-Z. Naši vojáci stojí pevně v obraně,“ poznamenal.

„Ruský tlak v oblasti má za cíl pokusit se dosáhnout nějakého úspěchu poté, co se Ukrajina zmocnila hybnosti v okolí Bachmutu. Potřebují ukázat alespoň nějaký úspěch, proto do této oblasti vložili maximální úsilí a dělají vše, co mohou i nemohou, aby ukázali ofenzivní akce,“ vysvětlil Červatij.