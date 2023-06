Prigožin v Bělorusku? Je to hrozba pro Ukrajinu, varuje armádní generál

Rusko se v sobotu potýkalo s ozbrojenou vzpourou od brzkých hodin. Prigožin předtím prohlásil na telegramu, že ruské ministerstvo obrany zaútočilo na jeho síly. Ministerstvo to popírá. Ruský prezident Vladimir Putin v dopoledním projevu přiznal "složitou situaci" v Rostově na Donu. Wagnerovci tam obsadili veškerá klíčová místa včetně velitelství zodpovědného za vojenské operace na Ukrajině. Následně se vydali směrem na Moskvu.

Večer Prigožin oznámil, že svým jednotkám nařídil, aby zastavily postup na hlavní město a vrátily se na své základny. Stalo se tak po domluvě s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, který s ním jednal na základě mandátu od Putina. Dohoda má zaručit bezpečí bojovníkům z Wagnerovy skupiny i jejich šéfovi, který se podle ní přesune do Běloruska. Trestní stíhání jeho osoby bylo zrušeno.

"Sice opustil jeviště, aby se přesunul do Běloruska, ale je to konec Prigožina a Wagnerovy skupiny? Fakt, že jde do Běloruska, je důvodem ke znepokojení," uvedl bývalý britský armádní generál Richard Dannatt pro Sky News.

Analytik připomněl, že zatím nevíme, kolik bojovníků půjde za svým šéfem. Pokud jich bude dost na to, aby si Prigožin zachoval značnou bojovou sílu, představuje podle lorda Dannatta hrozbu pro ukrajinské křídlo v blízkosti Kyjeva.

"Přestože to vypadá, že je ta záležitost (kolem vzpoury) vyřešená, myslím si, že je to daleko od pravdy. Ukrajina musí sledovat své křídlo opravdu obezřetně a mít k dispozici manévrové síly, které by odrazily obnovený útok ze směru od Běloruska," dodal Dannatt.

Boje na Ukrajině o víkendu pokračují navzdory rebelii v Rusku. Podle britského ministerstva obrany se ukrajinské jednotky přeskupily a obnovily zásadní ofenzivní operace ve třech oblastech na jižní a východní Ukrajině. Ruské síly se v okolí Kreminy v Luhanské oblasti pokusily o vlastní útok.