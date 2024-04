Příměří, nebo nic. Hamás promluvil o osudu rukojmích

Jednání o příměří probíhají v Káhiře od neděle, dosud ale nedošlo k žádnému průlomu v souvislosti s návrhem, který předložili američtí, katarští a egyptští zprostředkovatelé.

Součástí jednání je dosažení dohody o příměří, aby byl dostatek času a bezpečnosti "na shromáždění konečných a přesnějších údajů o zajatých Izraelcích," objasnil představitel Hamásu.

Dodal, že rukojmí "jsou (drženi) na různých místech různými skupinami". Někteří ze zabitých rukojmí jsou podle jeho slov pod troskami zničených budov. Hamás údajně jedná i o tom, aby získal těžké mechanismy pro jejich vysvobození.

Na začátku března Hamas přiznal, že neví, kteří ze 129 zadržovaných rukojmí v Pásmu Gazy zůstali naživu.

Naim dodal, že osud rukojmí, i když pro izraelskou stranu klíčový, byl jen jedním z témat rozhovorů v Káhiře.

"Jde o jednání o příměří, ne o jednání o vězních," upřesnil, přičemž zdůraznil, že vězni jsou jen jedním z témat, o kterých je třeba jednat.

Další vysoce postavený představitel Hamasu Tahír an-Nunu uvedl, že "to, co nám (Hamasu) bylo nabídnuto v posledním kole jednání o příměří, zatím nesplňuje naše požadavky".

Izraelské požadavky na dočasné příměří a ponechání izraelských jednotek v Pásmu Gazy jsou stále předmětem sporů, dodal.

Zprostředkovatelé v rámci snahy o urovnání válečného konfliktu sestavili rámec dohody, která by zahrnovala šestitýdenní zastavení bojů a výměnu přibližně 40 rukojmí za stovky palestinských vězňů, včetně 100 odsouzených k doživotnímu vězení za vraždu Izraelců. Součástí dohody by byl i návrat mnoha – údajně až 150 000 – přesídlených Palestinců do toho, co zůstalo z jejich domovů po izraelské vojenské operaci.

Hamas trvá na trvalém příměří a na úplném stažení izraelských jednotek z napadené pobřežní oblasti, ale Izraelská vláda si nechává otevřenou možnost pokračovat v boji i po příměří, dodala DPA.