Princ Harry kritizuje královskou rodinu v nové knize, obchody kvůli ní otevřely o půlnoci

Harry v knize přichází s čerstvou kritikou britské královské rodiny a reklama ji popisuje jako autobiografii, která prozradí vše.

Kniha už minulý týden ve čtvrtek nedopatřením vyšla v předstihu ve Španělsku, odborníci z vydavatelské branže, kteří mluvili se stanicí BBC, se nicméně shodli, že incident prodeji nijak neuškodil, ba naopak zajistil více mediálního pokrytí už několik dní dopředu.

Osmatřicetiletý syn britského krále Karla III. se v knize dotýká vážnějších témat, třeba svých zkušeností z války v Afghánistánu, ale i dospívání v královské rodině a svému mládí, včetně toho jak přišel o panictví nebo kde si nakupoval oblečení.

Hlavním tématem pamětí o 410 stranách je nicméně odhalení konfliktů a sporů uvnitř královských paláců. Harry popisuje, jak svého otce přemlouval, aby se po nešťastné smrti princezny Diany, své matky, podruhé neženil a jak mu její úmrtí způsobilo několik let trvající trauma, které ho částečně přivedlo k psychedelickým drogám.

Když se vévoda ze Sussexu sám oženil s americkou herečkou Meghan Markleovou, značně podle něj utrpěl vztah s jeho bratrem Williamem, nyní prvním na seznamu následníků trůnu. Harry například popisuje, jak ho William "popadl" a "srazil na zem" při hádce kvůli jeho novomanželce, kterou William podle Harryho nazval "obtížnou", "neomalenou" a "hrubou". K incidentu prý došlo, když ho bratr navštívil v londýnském domě Nottingham Cottage v roce 2019.

"Jsou věci, které mě stále štvou, ale naštvaný už nejsem. Jsem přesně tam, kde mám být," řekl Harry v pondělí v pořadu Good Morning America. O den dříve poskytl rozhovor stanici ITV, kde svůj rozkol s královskou rodinou komentoval tak, že "jeho dveře jsou vždy otevřené" a "míč je na jejich straně hřiště". "Propast mezi mnou a mojí rodinou by nemohla být před publikací téhle knihy větší," odpověděl mladý monarcha na dotaz, zda publikace zvýší šance na smíření.

Harry v knize také uvádí, že o smrti své babičky, královny Alžběty II., se dozvěděl z webové stránky stanice BBC, místo od rodiny. Královna před smrtí pobývala na skotském zámku Balmoral, kam se po zhoršení jejího zdravotního stavu vydal i Harry, který byl ovšem požádán, aby s sebou nebral svoji ženu Meghan. Když letadlo přistálo, dozvěděl se zprávu z obrazovky svého telefonu. "Moje babička zemřela. Otec se stal králem," popisuje Harry v knize.

Buckinghamský palác se k publikaci zatím nevyjádřil. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu institut královské rodiny opustili už v únoru 2021. Nyní žijí v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států, mají syna Archieho a v médiích jsou hlasitými kritiky královské rodiny. Na streamovací platformě Netflix v prosinci vyšel pořad "Harry & Meghan", kde Meghan například popisuje, jak ji tlak ze strany britského tisku přiváděl k sebevražedným myšlenkám.

Na psaní knihy si vévoda ze Sussexu najal ghostwritera, tedy profesionálního spisovatele, který není uveden na obálce knihy, má ale hlavní podíl na formě psaní. Je jím držitel Pulitzerovy ceny J. R. Moehringer.

Oblíbenost prince, pátého v pořadí následníků trůnu, mezi Brity podle průzkumu společnosti YouGov před vydáním knihy klesla na 26 procent. Zájem o publikaci to však patrně neohrozilo.

Mezi prvními, kdo si knihu dnes v Londýně krátce po půlnoci koupili, byla 59letá Caroline Lennonová. "Mám ho ráda, mám ráda královskou rodinu," řekla novinářům agentury Reuters a dodala, že knihu začne číst hned, jak přijde domů.

"Já vím, určitě je to tak, že neměl vystupovat a říkat ty věci, které říkal. Ale myslím, že by k tomu měl dostat příležitost," řekl Reuters Lai Jiang poté, co si výtisk koupil výtisk v Singapuru.