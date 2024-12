Putin hrozí útokem na Kyjev. Zbraní "srovnatelnou s jadernou"

Putin podle serveru The Guardian uvedl, že Rusko vyrábí desetkrát více raket než všechny státy NATO dohromady, a naznačil, že nové ruské raketové systémy, včetně Orešniku, budou i nadále podrobovány bojovým testům.

Podle ruského prezidenta by potenciální masivní použití Orešniku mohlo mít ničivý dopad. Zdůraznil také, že na seznamu možných cílů se nachází právě ukrajinská rozhodovací centra, přičemž jako odvetu připomněl dřívější útoky Ukrajiny na Moskvu a Petrohrad.

USA a Spojené království již dříve uvedly, že raketa Orešnik použitá při útoku na Dnipro by mohla být experimentálním modelem jaderně schopné střely středního doletu s teoretickým dosahem pod 5 500 km. To by umožnilo zasáhnout Evropu z jižního Ruska, ale ne Spojené státy.

Situace na Ukrajině zůstává mimořádně napjatá. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko při nočních útocích na energetickou infrastrukturu použilo kazetovou munici, což označil za „zvrhlou eskalaci ruských teroristických taktik“. Ukrajinské energetické společnosti mezitím hlásí rozsáhlé výpadky proudu, přičemž nejméně jeden milion lidí zůstal bez elektřiny.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci zničilo 25 ukrajinských dronů ve čtyřech regionech a zachytilo řízenou střelu Neptune. V Kurské oblasti byly zahájeny trestní řízení proti ukrajinskému vojenskému personálu poté, co byli při útoku dronem zraněni dva civilisté.

Putinovy výroky naznačují pokračující eskalaci konfliktu, přičemž Rusko hrozí využitím svých nejnovějších technologií proti Ukrajině i Evropě. Současně zůstává otázkou, do jaké míry jde o skutečné vojenské plány nebo o snahu zastrašit Západ a upevnit vlastní pozici.