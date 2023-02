Putin i po roce války věří, že porazí Kyjev a celou Ukrajinu, říká Zelenskyj

"Myslím, že prezident Putin stále chce okupovat Kyjev. Ale jejich ideje, mise a naděje se týkají celé Ukrajiny. Abychom přišli o nezávislost a svrchovanost. A proto soudím, že všichni pochopili, že jestli nedokážou okupovat Kyjev, nedokážou ani okupovat Ukrajinu," řekl Zelenskyj stanici BBC.

Rusové byli zřejmě nejblíže k dobytí Kyjeva hned na počátku invaze, kdy na metropoli postupovali ruští výsadkáři vysazení na letišti Hostomel a kolona ruských obrněnců, která vyjela z Běloruska. Už na jaře ale byli Rusové nuceni se od Kyjeva stáhnout.

Zelenskyj se domnívá, že pro Rusy a Bělorusy, pokud by se k invazi přidali, by představoval nový pokus o dobytí Kyjeva obrovský problém a chybu. Ruská armáda ani v nejlepší formě nebyla s to proniknout do Kyjeva a během ročních bojů zeslábla. A i kdyby se k Rusům přidaly běloruské jednotky, ukrajinská obrana to podle prezidenta vydrží.