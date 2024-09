Do Sýrie uprchlo před izraelskými leteckými útoky už sto tisíc lidí

UNHCR je podle Grandinho vyjádření přítomna na čtyřech hraničních přechodech, kde spolupracuje s místními úřady a Syrským červeným půlměsícem na poskytování pomoci příchozím. Hromadný exodus do válkou zasažené Sýrie začal 23. září a počet uprchlíků stále roste.

"Lidé odcházejí z válkou postižené země do země, kterou již 13 let sužuje konflikt. Je to nesmírně obtížné rozhodnutí," uvedl v pátek Gonzalo Vargas Llosa, představitel UNHCR v Sýrii. Dodal, že prchající lidé přijíždějí do Sýrie vyčerpaní, traumatizovaní a zoufale potřebují pomoc.

Izrael minulý týden zahájil nejintenzivnější letecké útoky na Libanon od války v roce 2006, s cílem zničit pozice Hizballáhu. Dosud tyto útoky vedly k více než 700 obětem, včetně 14 zdravotníků.

Americký ministr obrany Lloyd Austin už ve čtvrtek varoval před hrozbou totální války mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh, zároveň však zdůraznil, že diplomatické řešení je stále možné. Informovala o tom agentura Reuters.

"Čelíme reálnému riziku totální války, která by mohla mít devastující důsledky pro Izrael i Libanon," řekl Austin po setkání se svými britskými a australskými protějšky.

Navzdory rostoucímu napětí v posledních dnech podle něj stále existuje možnost diplomatického řešení. "Diplomatická cesta je stále otevřená," dodal.

Když byl dotázán na hranice americké podpory pro Izrael, Austin uvedl, že Spojené státy zůstávají pevně odhodlány pomáhat Izraeli chránit jeho území.

Izrael v posledních dnech zahájil nejmasivnější letecké útoky na Libanon od války v roce 2006, přičemž podle izraelské armády cílí na pozice Hizballáhu. Útoky si již vyžádaly přes 600 obětí.

Prezident USA Joe Biden spolu s dalšími světovými lídry apeloval na okamžité 21denní příměří mezi Izraelem a Hizballáhem, připomněla agentura AFP. Izraelský ministr zahraničí však tento návrh odmítl.

Podle Austina by příměří poskytlo čas na dosažení dohody, která by umožnila vysídleným Izraelcům a libanonským civilistům vrátit se do svých domovů.

Tento klid zbraní by mohl být také využit k dokončení dohody o příměří v Pásmu Gazy a k propuštění rukojmích unesených Hamásem během loňského útoku na jih Izraele.

"Čeká nás náročná práce, ale jsme odhodláni ji zvládnout. A ano, jsem optimista," uzavřel Austin.