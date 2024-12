Podřezal si ICC pod sebou větev? Zatykač na Netanjahua nemá v historii obdoby

Tyto zatykače přicházejí krátce poté, co ICC vydal obdobný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho údajnou roli ve válečných zločinech na Ukrajině, připomíná analýza CNN.

Netanjahu je prvním západním spojencem, který byl obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Izrael zatykač napadl a požádal o jeho zrušení. Reakce klíčových států, včetně Francie a USA, však ukázaly, že uplatňování mezinárodního práva může být ovlivněno politickými zájmy.

Francie, která původně podpořila zatykač na Putina, se v případě Netanjahua postavila do opozice s tvrzením, že izraelský premiér může být chráněn diplomatickou imunitou, protože Izrael není členem ICC. Tato změna postoje byla tvrdě kritizována lidskoprávními organizacemi, jako je Amnesty International, které označily rozhodnutí Francie za „hluboce problematické“.

Podobně USA, které nejsou členy ICC, odmítly zatykač na Netanjahua, ale jednoznačně podpořily zatykač na Putina. Prezident Joe Biden označil rozhodnutí ICC v případě Putina za „silné poselství“. Naopak izraelská obvinění byla Bílým domem označena za „závažný procesní omyl“.

V případě, že by byl zatykač na Netanjahua vynucen, znamenalo by to precedent v mezinárodním právu – poprvé by byl západní lídr, a to z klíčového spojence Západu, čelil spravedlnosti před ICC. Některé země, jako Irsko a Nizozemsko, podpořily vynucení zatykače. Jiné, například Maďarsko, jej označily za „drzé“ a nabídly Netanjahuovi ochranu.

Reakce jednotlivých států zdůrazňují, jak politická expedience často převažuje nad mezinárodními závazky. Mongolsko, sousedící s Ruskem, ignorovalo zatykač na Putina a argumentovalo jeho absolutní imunitou jakožto hlavy státu. ICC však tento argument odmítá, s odkazem na článek Římského statutu, který odstraňuje imunity pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

S rostoucí politizací se zdá, že ICC čelí existenční krizi. Spojené státy hrozí sankcemi, pokud soud bude pokračovat v pronásledování izraelských lídrů. Kongres již schválil návrh zákona, který by zavedl vízová a finanční omezení na představitele soudu.

I přesto zůstává pro ty, na něž byl vydán zatykač ICC, svět menším místem. Cesty do členských států soudu představují vysoké riziko zatčení, což bylo patrné například na rozhodnutí Putina vyhnout se loňskému summitu BRICS v Jižní Africe.