R8na geopolitické stabilitě. Noc politického chaosu v Jižní Koreji sleduje Rusko, Čína i KLDR

Tato krize přichází v době intenzivních geopolitických tlaků v Asii, kde Čína a Rusko posilují své spojenectví, zatímco Severní Korea pokračuje v rozvoji svého jaderného programu. Jižní Korea je klíčovou součástí americké strategie v regionu, kde se USA snaží čelit čínskému vlivu a severokorejským hrozbám. Washington, který má v Jižní Koreji rozmístěno téměř 30 000 vojáků, byl tímto nečekaným vývojem zaskočen.

Čína i Rusko, dlouhodobí odpůrci americké vojenské přítomnosti v Asii, bedlivě sledují situaci. Peking v posledních letech s nelibostí pozoroval posilování vztahů mezi USA, Jižní Koreou a Japonskem. Moskva, zapojená do války na Ukrajině, těží z vojenské spolupráce se Severní Koreou, která dodává Rusku zbraně i vojáky. Krize v Soulu by tak mohla poskytnout příležitost oběma zemím podkopat vliv USA v regionu.

Překvapivé vyhlášení stanného práva prezidentem Junem může poškodit důvěryhodnost Jižní Koreje jako spolehlivého spojence USA. Americký prezident Joe Biden, který v posledních letech intenzivně pracoval na posílení spolupráce mezi USA, Jižní Koreou a Japonskem, nyní čelí výzvě zachovat tuto strategickou alianci. V roce 2023 se dokonce uskutečnil historický summit v Camp Davidu, kde Biden vyjednal trilaterální dohodu o posílení bezpečnostní spolupráce.

Podle odborníků však může krize v Jižní Koreji narušit nedávné úspěchy v regionu, včetně mechanismu posílené spolupráce v oblasti jaderného odstrašení mezi Washingtonem a Soulem. Tento mechanismus je klíčový vzhledem k tomu, že Jižní Korea nemá vlastní jaderné zbraně a spoléhá na americký arzenál.

Severní Korea, známá svou schopností využívat politické nestability v Jižní Koreji, by mohla situace využít k vlastnímu prospěchu. V minulosti často prováděla provokativní raketové testy během obdobných krizí na jihu. Odborníci varují, že Pchjongjang by mohl využít současnou politickou nejistotu k dalšímu zesílení své propagandy nebo vojenských aktivit.

Peking a Moskva bedlivě sledují vývoj v Jižní Koreji. Čínský prezident Si Ťin-pching dlouhodobě kritizuje posilování amerických aliancí v Asii, zatímco Rusko, s podporou Severní Koreje, usiluje o oslabení západních pozic v regionu. Pokud by krize vedla k oslabení jihokorejské vlády, mohlo by to poskytnout Pchjongjangu, Pekingu a Moskvě příležitost k dalšímu rozšíření svého vlivu.

Současná politická situace v Jižní Koreji je znepokojivá nejen pro domácí obyvatele, ale i pro její spojence. Pokud bude prezident Jun čelit impeachmentu, proces by mohl trvat několik dní až týdnů, během nichž by premiér dočasně převzal jeho pravomoci. Tato nejistota by mohla dále oslabit pozici Jižní Koreje v klíčových mezinárodních otázkách, jako je válka na Ukrajině a napětí v Tichomoří.

Na výsledku této krize závisí nejen budoucnost Junovy vlády, ale i stabilita celé oblasti. Je jisté, že každý krok Jižní Koreje bude pečlivě sledován jejími spojenci i soupeři, kteří hledají způsob, jak využít tuto situaci ve svůj prospěch.