Policie našla u rodičky obviněné z vraždy další mrtvé dítě

Domov, místo, které by mělo být synonymem bezpečí, se pro mnoho žen a dívek stává naopak prostorem smrtelného nebezpečí. Podle zprávy dvou úřadů OSN – Úřadu OSN pro rovnost žen a mužů (UN Women) a Úřadu OSN pro boj proti drogám a kriminalitě (UNODC) – bylo v roce 2023 přibližně 51.100 žen a dívek zavražděno svými partnery nebo rodinnými příslušníky. To znamená, že každý den došlo v průměru k 140 takovým vraždám, uvedl server The Guardian.