Ve věku 88 let zemřela legenda country Kris Kristofferson

Kris Kristofferson byl americký zpěvák, skladatel, herec a bývalý vojenský pilot, který se proslavil jako jedna z klíčových postav americké country a folk hudby v 70. letech.

Je známý nejen pro svou vlastní hudební kariéru, ale také jako skladatel hitů pro jiné umělce. Mezi jeho nejznámější skladby patří „Me and Bobby McGee,“ „Sunday Mornin' Comin' Down“ a „Help Me Make It Through the Night.“

Kristofferson začínal jako skladatel v Nashvillu, kde se rychle stal uznávaným tvůrcem písní. Během své kariéry spolupracoval s řadou hudebníků, včetně Johnnyho Cashe, Willieho Nelsona a Waylona Jenningse. S těmito legendami country hudby vytvořil superkapelu The Highwaymen.

Jako herec se objevil v mnoha filmech, včetně "Pat Garrett and Billy the Kid" (1973), "A Star is Born" (1976), za který získal Zlatý glóbus, a v trilogii "Blade" (1998–2004), kde hrál postavu Whistlera.

Kristofferson byl rovněž známý svou politickou angažovaností a kritickými názory na americkou vládu a vojenské zásahy. Jeho texty často reflektují sociální otázky a osobní zkušenosti.

Mimo své hudební a herecké kariéry Kristofferson sloužil v americké armádě jako pilot helikoptéry a získal titul na Oxfordské univerzitě jako Rhodesův stipendista.