Putin Kurskem začal i skončí, řekl Zelenskyj. Ukrajinci dále postupují do Ruska, Sudža zřejmě padla

Blogeři potvrdili, že se ukrajinským silám podařilo obsadit město Sudža. „Zkontrolovali jsme téměř celou Sudžu. Nemám tušení, kde se ti b*zeranti schovávají. Teď jsme skoro v centru. B*zíci tam leží mrtví. Ukážu vám to,“ vylíčil ukrajinský voják, který se podle dostupných informací procházel Sudžou.

Ukrajinské jednotky se podle bezpečnostního analytika Jimmyho Rushtona nacházejí přímo v centru Sudže. „Všimněte si, že město zůstává téměř nepoškozené, na rozdíl od většiny ukrajinských měst ‚osvobozených‘ ruskými silami, která jsou vždy proměněna v trosky,“ popsal na sociální síti X.

Rushton sdílel video z obrněného transportéru, které ukazuje průjezd neponičenou částí města. Není přesně jasné, v jakém stavu se nachází zbytek Sudže.

Belgorodská oblast podléhá evakuaci

Z Krasnojaružského okresu v Belgorodské oblasti bylo evakuováno téměř všechno civilní obyvatelstvo. „Více než 11 000 lidí odešlo. V současné době je asi 1 000 lidí v provizorním ubytování,“ vyčíslil podle serveru RFE/RL gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov. Předtím v okresu žilo 14 tisíc osob.

Gubernátor evakuaci vyhlásil v pondělí a následně do oblasti úplně uzavřel přístup. „500 lidí, kteří v oblasti zůstali, jsou většinou úředníci, záchranáři a klíčoví specialisté,“ vysvětlil šéf okresní správy Andrej Miškov.

Pod kontrolou ukrajinské armády je nyní údajně 28 měst a vesnic, což potvrdil gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov. „Ukrajinské jednotky postoupily sedm mil na ruské území podél 25kilometrové fronty, v bojích zahynulo 12 civilistů a předpokládá se, že na území ovládaném Ukrajinou se nachází 2 000 lidí,“ shrnul během hovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Gubernátor Belgorodské oblasti Gladkov vyjádřil znepokojení nad ukrajinskou aktivitou. ISW následně potvrdil jeho tvrzení o možném obsazení 28 obcí. „ISW zaznamenala tvrzení a geolokační záběry, podle nichž ukrajinské síly operují v Kurské oblasti od 11. srpna ve 29 osadách nebo v jejich blízkosti a od 12. srpna ve 40 osadách,“ píše institut.

Podle ISW je Gladkov nečekaně upřímný. „ISW pozorovala geolokační záběry, které naznačují, že ukrajinské síly v poslední době operují až 24 kilometrů od mezinárodní hranice, a Smirnovem odhadovaná šířka frontové linie se zřejmě shoduje s oblastí, kde probíhá většina bojů,“ pokračoval institut.

Putin zuří, Američané souhlasí

Ruský prezident mezitím údajně zuří. Svůj hněv v pondělí během setkání s nejvyššími představiteli ruské armády obrátil na Západ, jak napsal například americký list New York Times. „Západ proti nám bojuje rukama Ukrajinců. Nepřítel jistě dostane odpověď, kterou si zaslouží, a všechny naše cíle budou bezpochyby splněny,“ popsal ruský lídr.

Putin následně obvinil Ukrajince z bombardování civilního obyvatelstva, což například ISW označil za „pokrytecké“, protože „Rusko se na Ukrajině dopouští úderů na civilní cíle od začátku plnohodnotné invaze“ a ohrožuje Záporožskou jadernou elektrárnu.

Ruský lídr dále poznamenal, že se Ukrajinci snaží „v budoucnu zlepšit svou vyjednávací pozici“. Naznačil tak, že Ukrajina má zájem o vyjednávání. „Což podkopává snahy Kremlu vykreslit Ukrajinu jako neochotnou vyjednávat,“ píše ISW.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby podle serveru Kyiv Independent zdůraznil, že nehodlá mluvit o ukrajinských válečných operacích. Potvrdil ale, že jsou Američané s Ukrajinci „v úzkém kontaktu, jak se dalo očekávat“.

Následně se opřel do Putina. „Ale nenechte se mýlit: Je to Putinova válka proti Rusku. A pokud se mu to nelíbí, pokud je mu to trochu nepříjemné, pak existuje snadné řešení: Může z Ukrajiny prostě vypadnout a skončit,“ vylíčil Kirby.

Bílý dům ale není jediný, kdo vyjádřil Ukrajině v tomto úsilí podporu. Přímo do Kyjeva zavítal americký senátor Lindsey Graham. „Co si myslím o Kursku? Odvážný, skvělý, krásný. Jen tak dál. Putin to začal, nakopejte mu prd*l. Ať ti lidé bojují! Dejte jim zbraně, které potřebují, aby vyhráli válku, kterou nemohou prohrát,“ popsal.