Putin míří do Mongolska, které má povinnost ho zatknout

Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) oznámil, že do Pásma Gazy již dorazilo více než 1,2 milionu dávek vakcín proti dětské obrně. V neděli tam úřady ve spolupráci s WHO a Dětským fondem OSN (UNICEF) zahájí rozsáhlou očkovací kampaň, jejímž cílem je očkovat 640.000 palestinských dětí.