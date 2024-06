Putin odmítá jakékoli imperiální ambice Ruska. Přitom dva roky vede válku proti sousední Ukrajině

Putin při projevu před zahraničními novináři označil možnost ruského útoku na Severoatlantickou alianci za nesmysl. „Moskva nemá žádné imperiální ambice,“ prohlásil. „Přišli s tím, že Rusko chce zaútočit na NATO. Copak jste se zbláznili? Kdo to vymyslel? Je to nesmysl, je to blbost,“ doplnil. O jeho prohlášení informoval server Kyiv Post.

Nepřeje si, aby Rusko bylo vykreslováno jako nepřítel. „Nevytvářejte si obraz Ruska jako nepřítele. Uškodíte tím jen sami sobě,“ dodal. Vedle toho na konferenci kritizoval dodávky zbraní dlouhého doletu pro Ukrajinu. „Moskva by mohla odpovědět vyzbrojením dalších zemí podobnými zbraněmi, které by byly namířený proti západním subjektům,“ varoval.

Agentura AFP se ho dotázala, proč jsou v místě konference vyvěšené sovětské a ruské imperiální vlajky. „Není třeba hledat nějaké naše imperiální ambice. Žádné nejsou. Není třeba hledat něco, co není,“ upřesnil Putin.

Putin vede válku proti sousední Ukrajině už od 24. února 2022. Tehdy ji vyhlásil jako „speciální vojenskou operaci s cílem denacifikace a demilitarizace“ země. Opakovaně společně s exprezidentem Dmitrijem Medveděvem hrozí použitím jaderných zbraní proti západním cílům.

Valné shromáždění OSN ruský útok odsoudilo, od té doby je rovněž kvůli ruskému právu veta paralyzovaná i Rada bezpečnosti. Na Putina je vydán zatykač ze strany Mezinárodního trestního soudu za systematické únosy ukrajinských dětí.