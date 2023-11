Putin: S evropskou společností nemáme žádný konflikt

"Když je průvan, člověk si pomyslí, že by bylo rozumné přivřít okno, aby mu nebyla zima. Ale my máme dobré počasí. My nic nezavíráme, my nemáme s evropskou společností žádný konflikt," řekl Putin.

Dodal, že Rusko zažívá obtížné období s evropskou elitou. Evropská unie a několik západních zemí zavedly proti Moskvě a jednotlivým ruským politikům přísné sankce kvůli pokračující invazi Ruska na Ukrajinu.

Kreml navzdory těmto sankcím prezentuje pozitivně laděné údaje o vývoji ruské ekonomiky, ačkoli je obtížné je ověřit. Putin v pátek řekl, že hospodářský růst Ruska do konce roku překročí tři procenta.

Podle informací zveřejněných na serveru Politico byl navíc Kreml letos schopen získat téměř miliardu eur (asi 24 miliard Kč) díky prodeji svých ropných produktů na Ukrajině, i přes sankce, které EU zavedla v souvislosti s ruským vpádem na Ukrajinu. Důvodem bylo Bulharsko, které využilo výjimku ze sankčních pravidel a dováželo ruskou ropu.

Bulharsko získalo dovolení dovozu ruské ropy až do konce roku 2024, přestože EU zavedla zákaz nákupu, dovozu a přepravy ruské ropy v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Výjimky bylo dosaženo po složitých jednáních v červnu loňského roku a byla motivována závislostí Bulharska na ropné rafinerii Lukoilu v Burgasu, která pokrývá velkou část potřeb nafty a benzinu v zemi a představuje důležitou součást ekonomiky Bulharska.

Zákaz týkající se zpracovaných produktů z ruské ropy platí v EU od února letošního roku a Bulharsko nesmí s těmito produkty obchodovat se zahraničím. Mimo to je vývoz povolen, pokud jsou produkty určeny pro Ukrajinu nebo pokud hrozí riziko pro životní prostředí a zároveň nejsou používány k obejití sankcí.

Bulharsko využilo této výjimky a od března do července letošního roku pravděpodobně vyvezlo téměř tři miliony barelů produktů z ruské ropy. To odpovídá zhruba pětině veškeré surové ropy dovezené do Burgasu a zpracované v tamní rafinerii. Existují však otázky ohledně nutnosti tohoto vývozu, protože sklady Lukoilu mají dostatečnou kapacitu na skladování ropy v Bulharsku.

Sankční pravidla ztěžují důkazní břemeno ohledně původu ruské ropy, což umožňuje obcházení sankcí. Jedním z příkladů je nedávný případ tankeru, který vyplul z Burgasu s nákladem topného oleje s vysokým obsahem síry do nizozemského přístavu Rotterdam. Tato rafinerie v Burgasu během 21 dní nepřijala jinou ropu než ruskou.