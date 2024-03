Putin se i týden po útoku odmítá setkat s rodinami obětí střelby

"Má-li dojít k nějakým kontaktním schůzkám, budeme vás o tom informovat," reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázku, zda má Putin v úmyslu setkat se s rodinnými příslušníky obětí nejtragičtějšího teroristického útoku na ruském území za posledních téměř 20 let.

Putin minulý týden zapálil svíčku za oběti v moskevském kostele, avšak zatím nenavštívil místo tragédie - koncertní a zábavní centrum Crosus City na předměstí Moskvy - a veřejně se s oběťmi nesetkal, připomíná AFP.

Podle Peskova Putin nemá v plánu navštívit toto centrum, kde záchranáři v posledním týdnu prohledávali trosky s cílem nalézt těla.

"V těchto dnech by bylo naprosto nevhodné provádět jakékoli průzkumné výjezdy, protože by to jednoduše narušilo práci," dodal Peskov.

Organizace Islámský stát se od minulého pátku opakovaně přihlásila k odpovědnosti za teroristický útok na moskevské centrum. Západní tajné služby a bezpečnostní experti považují tyto tvrzení za důvěryhodné a domnívají se, že za útokem stojí afghánská odnož Islámského státu - Chorásán (IS-K).

Putin a další vysocí ruské představitelé však bez poskytnutí důkazů naznačují, že do útoku byla nějakým způsobem zapojena Ukrajina a Západ.

Rusko je již několik let terčem Islámského státu kvůli své roli při potlačování nepokojů v regionech s muslimskou většinou a za podporu syrského režimu během tamní občanské války.