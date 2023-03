Putin se podle analytiků snaží o celkové vítězství ve válce. Věří, že se potáhne

"Putin se místo toho soustředí na to, aby dosáhl původního cíle prostřednictvím dlouho se táhnoucí války, v níž zvítězí buď podrobením Ukrajiny silou nebo zlomením vůle Ukrajinců poté, co je opustí Západ," uvádí ISW ve své poslední zprávě k vývoji ruské invaze na Ukrajinu. "Opakované úspěšné ukrajinské protiofenzivy jsou téměř jistě nutné, nicméně nebudou stačit k tomu, aby přesvědčily Putina k tomu, aby jednal o přijatelných podmínkách," píše se ve zprávě.

Dokladem toho, že Putin počítá s vítězstvím ve vleklé válce, o jejímž výsledku do velké míry rozhodne situace na bojišti, jsou podle ISW pokračující ruské útočné operace okolo Bachmutu a Avdijivky a podél západních frontových linií v Doněcké a Luhanské oblasti. Rusko do ofenzivy podél frontové linie v tomto regionu v posledním půlroce vrhlo většinu ze svých 300.000 mobilizovaných záložníků a 40.000 předčasně propuštěných vězňů, ale "výsledky tohoto úsilí nejsou nijak působivé," podotýká ISW. Ukrajinský generální štáb v dnešní ranní svodce informoval, že do márnice ve vsi Trojicke v Luhanské oblasti v neděli přivezli asi stovku těl zabitých ruských vojáků, dalších 140 zraněných skončilo v nemocnici. Úřady v Avdijivce, která se dlouhodobě nachází v místech těžkých bojů, informovaly, že z ní evakuují zbývající komunální pracovníky, kteří město udržovali v chodu. Doporučují také obyvatelům, aby ji opustili.

Ukrajinské síly budou muset podle ISW ukázat, že dovedou to, co se Rusům nedaří - a to změnit realitu na bojišti svými válečnými úspěchy. Kyjev však své plány drží v tajnosti. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová v souvislosti s očekávanou jarní ofenzivou ukrajinské armády, o níž se už delší dobu mluví, vyzvala k "informačnímu tichu".