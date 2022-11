Putin využívá zimu jako zbraň, řekl Stoltenberg. Apeluje na zvýšení pomoci Ukrajině

Deset let stojí v čele Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), a to navzdory tomu, že osm let figuruje v korupční kauze spojené s financováním projektů dotovaných z evropských fondů nejprve jako obviněný, později jako obžalovaný. Hejtmanů, kteří by byli tak dlouho ve funkci, není mnoho. Tři volební období působil ve funkci hejtmana Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD), třetí volební období je hejtmanem také Martin Netolický v Pardubickém kraji.