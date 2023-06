Řecké volby zřejmě vyhrál Mitsotakis. Tentokrát už by měl mít většinu

Pokud budou skutečné výsledky odpovídat těmto číslům, znamenalo by to pro Mitsotakisovu stranu zisk parlamentní většiny, neboť díky uplatnění nového volebního zákona by si jako vítěz připsala ve 300místném parlamentu prémii 50 křesel. Ta se aplikuje při zisku nad 40 procent hlasů, menší bonus je pak spojený se ziskem minimálně 25 procent.

Dnešní parlamentní volby byly už druhé za dva měsíce, po prvních se vládu sestavit nepodařilo. ND si v nich připsala necelých 41 procent hlasů a krajně levicovou opoziční stranu expremiéra Alexise Tsiprase porazila o více než 20 procentních bodů, na parlamentní většinu však těsně nedosáhla. Mitsotakis proto pověření sestavit vládu prezidentce Katerině Sakellaropulosové vrátil. Koalici se nepodařilo následně sestavit ani levicovým stranám.

SYRIZA si podle odhadů zveřejněných s koncem dnešního hlasování oproti květnu o něco málo pohoršila a skončí se ziskem mezi 16 a 19 procenty hlasů. Sociálnědemokratické straně PASOK přisuzuje exit poll deset až 13 procent, což by znamenalo podobný výsledek jako minulý měsíc.

Po květnovém hlasování byla drtivá většina hlasů sečtena během volebního večera, přičemž zisk ND nakonec převýšil prvotní odhady.