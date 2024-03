Rok od zadržení Gershkovicha: V ruských věznicích končí stále více Američanů

Biden podtrhl, že žurnalistika není zločinem a Gershkovich odjel do Ruska vykonávat svou práci jako reportér, přičemž riskoval svou bezpečnost, aby odhalil pravdu o brutální agresi Ruska vůči Ukrajině.

Gershkovich byl zadržen, když pracoval na své reportáži v městě Jekatěrinburg. Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) tvrdí, že 32letý novinář získával státní tajné informace na pokyn USA, ale nepřinesla žádné důkazy. Sám Gershkovich, stejně jako WSJ a americká vláda, tato tvrzení odmítají a Washington ho označil za neoprávněně zadržovaného.

V pátečním vydání listu The Wall Street Journal byla na titulní straně zanechána velká prázdná plocha s obrázkem Gershkovicha a titulkem "Tady by měl být jeho článek". Soud nedávno prodloužil Gershkovichovu vazbu potřetí až do 30. června.

Biden ve svém prohlášení zdůraznil, že neztratí naději a že Spojené státy budou každý den pracovat na jeho propuštění. Dále uvedl, že USA budou i nadále odsuzovat ruské pokusy využívat zadržování Američanů k získání výhod při jednáních.

Zatímco vztahy mezi Moskvou a Washingtonem klesají na úroveň studené války, zadržování Američanů v Rusku se stává stále běžnějším jevem, napsala dnes agentura AP.

Washington obviňuje Moskvu, že zaměřuje svou pozornost na americké občany a využívá je jako politickou páku ve vyjednáváních. Naopak ruští představitelé tvrdí, že všichni zadržení porušili zákony. Někteří z nich byli v minulosti vyměněni za Rusy zadržované v USA, avšak u ostatních není jasné, zda budou mít možnost na propuštění v rámci podobné výměny.

"Bude-li Moskva pokračovat v přerušení většiny komunikačních kanálů a nebude schopna je obnovit bez ztráty tváře, zdá se, že se pokouší využít rukojmí... Alespoň to tak vypadá," uvedl bývalý ruský diplomat Boris Bondarev, který rezignoval, když Moskva v roce 2022 zahájila invazi na Ukrajinu.