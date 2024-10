Ruská armáda prý zabránila dalšímu průniku ukrajinských sil do Ruska

Incident nastal několik měsíců po tom, co Ukrajina spustila v Kurské oblasti přeshraniční ofenzívu, kterou se Rusko stále snaží zastavit.

Podle Bogomaze se přes hranici mezi Ukrajinou a Brianskou oblastí pokusila proniknout „ozbrojená skupina“. Guvernér neupřesnil, zda šlo o útok ukrajinských vojáků, ale uvedl, že situace zůstává „stabilní a pod kontrolou“ ruských sil. Ukrajinští představitelé zatím na tuto zprávu nereagovali.

Brianská oblast sousedí s Kurskou oblastí, kde Ukrajina 6. srpna zahájila překvapivou ofenzívu – dosud největší útok na ruské území od druhé světové války. Přes veškerou snahu se ruským silám zatím nepodařilo vytlačit ukrajinské jednotky z této oblasti.

Západní představitelé spekulují, že Moskva by mohla nasadit do tohoto konfliktu vojáky ze Severní Koreje. Podle Jižní Koreje a USA už byli severokorejští vojáci do Ruska vysláni na výcvik. Ukrajinská vojenská rozvědka rovněž uvedla, že první severokorejské jednotky již byly v Kurské oblasti zaznamenány.

Přeshraniční střety a narůstající napětí na jihu Ruska zůstávají jedním z klíčových ohnisek současného konfliktu, a to jak na frontě, tak na diplomatické scéně, kde se množí obavy z možného zapojení dalších zemí do konfliktu.