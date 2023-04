Ruské armádě dochází dech, ofenziva na celé frontové linii na Ukrajině slábne

Téměř tři čtvrtiny odpadků, které Češi vyhazují do popelnic na směsný komunální odpad, by se daly dále vytřídit. Vyplývá to z analýz společnosti JRK a Institutu cirkulární ekonomiky provedených v letech 2021 a 2022. Nejčastěji lidé nesprávně vyhazují bioodpad, zejména pak odpadky z kuchyně. S velkým odstupem následují plast, papír a textil.