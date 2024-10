Rusko, Čína, Írán, Severní Korea. Země, jejichž spolupráce děsí Západ

Strana Hlas plánuje předložit návrh na změnu volebního systému, který by měl zajistit větší zastoupení regionů v Národní radě SR (NR SR). Opoziční Progresívne Slovensko (PS) a SaS vyjadřují obavy, že by se mohlo jednat o účelovou změnu. Zavedení smíšeného volebního systému by mohla posílit postavení strany Smer v parlamentu.