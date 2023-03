Rusko opět masivně útočí: Ukrajina hlásí další vzdušné údery, ve městech hřmí exploze

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes prohlásil, že podporuje začlenění práva na potrat do ústavy, což by podle něj bylo signálem solidarity s ženami na celém světě. Informovala o tom agentura AFP, podle které to Macron řekl při příležitosti Mezinárodního dne žen během slavnostního ceremoniálu na počest francouzské feministky a právničky tuniského původu Gisele Halimiové. Tato obhájkyně práva na interrupce zemřela v roce 2020 ve věku 93 let.