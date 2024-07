Rusko údajně obsadilo další vesnice na frontové linii na Ukrajině

Národnostně smíšený Kypr získal nezávislost na Spojeném království v roce 1960. O 14 let později však došlo k rozdělení tohoto ostrova ležícího ve východním Středomoří poté, co se na něm vylodili v červenci 1974 vojáci v reakci na převrat, který uskutečnili stoupenci sjednocení ostrova s ​​Řeckem. Od začátku turecké invaze na Kypr uplyne v sobotu 20. července 50 let.