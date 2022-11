Rusové po pádu Chersonu kritizují Putina. Analytici pozorují ideologický rozkol

Ukrajinské síly během uplynulých 24 hodin odrazily ruské útoky proti 12 obcím v Donbasu na východě země a ukrajinské letectvo podniklo 13 náletů proti soustředění sil nepřítele a jeho protileteckým zbraním, uvádí ukrajinský generální štáb v pravidelném přehledu situace na bojišti v 263. den války. Tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu ověřit z nezávislých zdrojů.

Stažení ruských vojáků z Chersonu způsobilo ideologický rozkol mezi radikálními stoupenci války a Putinem. Ústup podkopal důvěru nacionalistů v Putinovy sliby a jeho schopnost je splnit, píše ISW. Analytici jako příklad uvádějí příspěvek ideologa Alexandra Dugina, který prezidenta za ústup z Chersonu otevřeně kritizoval.

Pro Putina bude čím dál těžší usmířit si část svých radikálních stoupenců kvůli neschopnosti dosáhnout slibovaných cílů svrhnout ukrajinskou vládu a zmocnit se celé země, jak již dříve vyhodnotili experti ISW.

Nacionalisticky naladění propagandisté, jako je televizní moderátor Vladimir Solovjov, stále častěji požadují od Kremlu a vojenského velení plné zapojení do války proti Ukrajině. Solovjov po ústupu z Chersonu dokonce vyzval k úplné mobilizaci a propuštění neschopných hodnostářů.

Podle ISW podobná přímá kritika Putina je ve společenství přívrženců války bezprecedentní a hlasité a otevřené Duginovy výpady proti Putinovi mohou svědčit o změně nálad v prostředí ideologů nacionalismu.

Informační kanály spojené s žoldnéřskou Vagnerovou (Wagnerovou) skupinou také kvůli ztrátě Chersonu vyjádřily výhrady ke Kremlu, a to může svědčit o tom, že vliv "jestřábů" dále roste. Někteří blogeři tvrdili, že Kreml "prodal" Cherson, a psali, že ruské vedení se pravidelně vzdává území, aniž by se ptalo lidí. Sílící kritika ústupu z Chersonu kontrastuje s dosavadní celkovou podporou válečných blogerů pro toto rozhodnutí, upozornil ISW.

Ruské vojenské velení se podle analytiků snaží - převážně neúspěšně - sjednotit rozdílné jednotky, sestávající z vojáků s rozdílnou úrovní dovedností a vybavení v semknutější vojenskou sílu. Jde hlavně o integraci vojsk separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky do ruských ozbrojených sil. Pokusy sjednotit separatistické milice, vojáky s profesionálním kontraktem, dobrovolníky, mobilizované záložníky a žoldnéře vytváří prostředí náchylné k vnitřním konfliktům, míní experti ISW.

Ukrajinské jednotky během soboty zabily 650 ruských vojáků a zničily čtyři desítky kusů nepřátelské techniky, uvedl ukrajinský generální štáb, podle kterého Rusko od začátku války přišlo o téměř 81.000 vojáků.

Penzionovaný americký generál Ben Hodges, který býval velitelem amerických pozemních sil v Evropě, odhadl, že ukrajinské síly by do ledna příštího roku mohly osvobodit Melitopol a Mariupol a pustit se do osvobozování Krymu, anektovaného Ruskem na jaře 2014. "Raketomety HIMARS budou zakrátko střílet z Chersonu. Přístupy ke Krymu jsou na dosah ruky. To oslabí ruskou obranu, zatímco levé křídlo protiofenzívy do ledna obsadí Mariupol a Melitopol. Následně začne rozhodující fáze kampaně - osvobozování Krymu," napsal Hodges na twitteru, kde zveřejnil také mapku s dostřelem různých raket HIMARS z Chersonu.