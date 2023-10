Rusové posilují ofenzivu na východě Ukrajiny, šíří se zprávy o postupu o kilometry

Ruské síly posilují útoky na východě Ukrajiny. Nejtvrdší ofenzívu podnikají v okolí měst Avdijivka, Kupjansk, Lyman a Bachmut. Za posledních čtyřiadvacet hodin na linii dotyku došlo ke 108 bojovým střetům, jak informoval server Ukrainska Pravda s odvoláním na generální štáb ukrajinské armády.

Dle dostupných informací se Ukrajincům daří útoky odvracet. Rusové navíc přitvrdili také na Záporožské a Melitopolské frontě. Západně od nedávno obsazené vesnice Robotyne údajně způsobují Rusům ztráty na vojenském personálu a technice. V okolí přístavního města Oděsa na jihu země probíhají operace, při nichž ukrajinské jednotky zasahují zásobovací sklady a jiné objekty v ruském týlu.

Podle Institutu pro studium války (ISW) se Rusové snaží útočnými operacemi v jiných částech fronty odlákat pozornost ukrajinských jednotek od vesnice Robotyne. Ruští váleční blogeři tvrdí, že ruští bojovníci dokázali postoupit až o dva kilometry.

Obklíčení Avdijivky v Doněcké oblasti by na základě informací ISW vyžadovalo daleko větší počet mužů, než kolik Rusko ve skutečnosti nasazuje. Ruská armáda v oblasti nasazuje zejména nepravidelné síly, a to z řad 1. armádního sboru Doněcké lidové republiky a jiných dobrovolnických formací. Podle ISW za poslední rok a půl v této části fronty probíhají spíše menší operace bez vidiny větších územních zisků.

Mezitím Ukrajinci stále pokračují v protiofenzívě u Bachmutu a na západě Záporožské oblasti, ke znatelnému postupu došlo na hranici Záporožské a Doněcké oblasti.

Ukrajinské síly se snaží udržet nedávno osvobozenou vesnici Robotyne, ale podle seržanta Serhije Turčyna jde o náročné boje, v nichž hrají prim bezpilotní letouny. „Jsou to průzkumné drony a drony, které dodávají munici. Pro člověka nemá smysl střílet. Lepší je, když to dělá stroj,“ upřesnil s tím, že se Ukrajincům podařilo prolomit jen malou část ruské linie. „Do Robotyne vede jen jedna silnice a Rusové na ni dělostřelectvem buší do všech vozidel poté, co je zaměřili drony Mavic,“ dodal.