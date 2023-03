Rusové při nočních útocích na Ukrajinu opět zabíjeli civilisty

Francouzští popeláři stávkují, ulice zahnívají a protestující jsou stále více agresivní. Francouzský prezident stále odmítá ustoupit od reformy, která má oddálit odchod do důchodu ze 62 na 64 let. Do ulic ve čtvrtek vyšlo na milion lidí. Hořely přeplněné popelnice i dveře radnice v Bordeaux.