Rusové se pochlubili nepatrným úspěchem své armády na Ukrajině

"Ve směru na Doněck se díky úspěšným akcím jednotek vojáků z Jižní skupiny podařilo osvobodit osadu Vesele v (mezinárodně neuznávané - pozn. red.) Doněcké lidové republice," uvedlo ruské ministerstvo obrany, jehož tvrzení nelze spolehlivě ověřit.

Zmíněná vesnice měla před válkou zhruba stovku obyvatel. Nachází se 20 kilometrů severovýchodně od průmyslového města Bachmut, které bylo v předchozích měsících epicentrem bojů na východě Ukrajiny.

Válka na Ukrajině trvá už téměř dva roky, ruská invaze do sousední země započala na konci února 2024. V současné chvíli se ani jedné ze stran konfliktu nedaří dosahovat zásadních bojových úspěchů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.