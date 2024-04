Rusové se přihlásili k dobytí další obce na Ukrajině. Kyjev mlčí

Obsazení obce měly provést jednotky jižního uskupení ruských invazních vojsk. "Kromě toho odrazily dva protiútoky ukrajinských ozbrojených sil v oblasti města Časov Jar a západně od obce Krasnoje," uvedlo ruské ministerstvo obrany.

Americký Institut pro studium války (ISW) o víkendu v pravidelné zprávě uvedl, že Rusko může při vojenských operacích na Ukrajině zohlednit schválené poskytnutí další pomoci z USA a vystupňovat pozemní útoky i vzdušné údery, než budou mít ukrajinští vojáci k dispozici nový materiál. Zmínil přitom, že už nyní je na některých místech patrná zvýšená aktivita ruských invazních jednotek.

Američtí experti zároveň napsali, že není pravděpodobné prolomení frontové linie, protože Rusové za uplynulého půl roku dosáhli jen na taktické úspěchy. Podle odborníků se dá očekávat, že invazní jednotky se budou soustředit zejména na místa, kde se ukrajinská obrana zdá být zranitelná. Jde například o oblasti západně od Avdijivky či města Časiv Jar.

"Hrozba operačně významného ruského postupu v nadcházejících týdnech přetrvává, i když ukrajinské velení může nyní cítit větší volnost podstoupit krátkodobá rizika s ubývajícími zásobami, aby takovému postupu zabránilo, když ví, že brzy dorazí další materiál," konstatoval institut.

ISW se zároveň domnívá, že Moskva zohlední schválení americké pomoci při plánování rozsáhlé ofenzivy, která by měla začít v červnu. Situace Kyjeva by se do té doby měla výrazně vylepšit.