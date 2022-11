Rusové ukradli Ukrajincům mývala. Lidé v petici požadují jeho navrácení

Mýval z Chersonu zmizel před pár dny společně s několika dalšími zvířaty, mimo jiné oslem, lamou či vlky, když město opouštěla ruská armáda. Na internetu se objevily záběry, jak Rusové zvířata nakládají. Pomáhal jim ruský pracovník zoologické zahrady Oleg Zubkov, který následně listu The Moscow Times řekl, že se zvířatům snažil pomoct. Byl prý šéfem ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimirem Saldem požádán, aby je evakuoval z válečné zóny.

"Nebyl to můj nápad," uvedl Zubkov v telefonickém rozhovoru. "Souhlasil jsem, že zvířatům pomůžu, a převezl jsem je do dočasného přístřeší," dodal s tím, že zvířata se nyní nacházejí v jeho zoologické zahradě na Ruskem okupovaném Krymu. Zvířata podle svých slov vrátí do Chersonu, jakmile o to "zákonné místní úřady" požádají.

Ukrajinské úřady vyjádřily nad incidentem pobouření. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko Rusy obvinil z ukradení zvířat.