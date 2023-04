Rusové zabili v osvobozeném Chersonu novináře, druhý přežil

Novináři byli napadeni ve městě Cherson, pravděpodobně na ně zaútočili ruští snajpeři, uvedl britský server BBC s odvoláním na italský deník.

Oba muži prošli několika ukrajinskými kontrolními stanovišti, terčem střelby se staly u jednoho z hlavních mostů ve městě Cherson. Ruské síly loni opustily západní část města, pravidelně ji však z východu ostřelují.

„Prošli jsme tři kontrolní stanoviště, Bohdan mluvil s ukrajinskou armádou, ta nás bez problémů nechala projít. Nebyla to bojová zóna. Potom nás zasáhli. Uviděl jsem Bohdana na zemi, nehýbal se,“ popsal v deníku La Repubblica Corrado Zunino. „Snažil jsem se odplazit pryč a běžel jsem, až jsem uviděl první civilní auto. Byl jsem celý od krve, odvezli mě do nemocnice v Chersonu,“ dodal. „Bohdan byl můj velký přítel. Je to hrozné,“ doplnil.

Oba měli na sobě neprůstřelné vesty s nápisem „Press“, dodal.

Reportéři byli zaměřeni poblíž Antonivského mostu přes řeku Dněpr poblíž ukrajinského města Cherson, které leží na západním břehu řeky.

Ruské jednotky most zničily, když se v listopadu stáhly přes řeku z města. Ukrajinské síly nyní údajně vybudovaly pozice na východním břehu poblíž.

Zunino se léčí v nemocnici v Chersonu. Bitik to "bohužel nestihl", napsal list s tím, že po sobě zanechává manželku a syna. "Byl to můj velký přítel, bolest je nesnesitelná," řekl Zunino.

Noviny uvedly, že se ukázalo obtížné získat Bitikovo tělo kvůli ruským odstřelovačům. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba italským médiím řekl, že za zabití jsou odpovědní Rusové. "Rusům je jedno, jestli jste Rus, Ital nebo Ukrajinec, oni prostě střílí," řekl. Moskva to bezprostředně nekomentovala.

Jak napsala agentura Reuters, od začátku ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru zemřelo v oblasti nejméně pět novinářů.