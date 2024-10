Rutte sebral Zelenskému vítr z plachet. Jeho vítězný plán NATO nepodpoří

Zasedání poprvé předsedá nový generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který převzal funkci začátkem října. Na jednání jsou přítomni také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ministr obrany Rustem Umerov.

Jedním z hlavních bodů agendy je plán, který ve středu představil prezident Zelenskyj a který je zaměřen na vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem. Tento plán zahrnuje mimo jiné výzvu k okamžitému pozvání Ukrajiny do NATO a k odstranění omezení na dodávky zbraní s dlouhým doletem, jež by Kyjevu umožnily zasáhnout hlubší území Ruska.

Generální tajemník Rutte potvrdil, že NATO nadále podporuje Ukrajinu, avšak přiznal, že Aliance nemůže podpořit celý Zelenského plán, zejména co se týká rychlého členství Ukrajiny v NATO. Toto téma vyvolává obavy z možné eskalace konfliktu a rozšíření války na další státy.

Ministr Umerov během setkání přednesl plány Ukrajiny na obranu během nadcházející zimy, zatímco vrchní velitel NATO Christopher Cavoli představil nové obranné strategie pro 32člennou Alianci. Jednání se také zaměřilo na standardizaci vojenského vybavení a narůstající vliv autoritářských režimů, jako jsou Čína, Rusko, Severní Korea a Írán.

Zvláštností letošního zasedání je účast zástupců z Austrálie, Japonska, Jižní Koreje a Nového Zélandu, kteří se k ministrům obrany NATO připojili poprvé. Tím NATO zdůrazňuje potřebu globální spolupráce tváří v tvář mezinárodním bezpečnostním výzvám.

Generální tajemník Rutte rovněž prohlásil, že Ukrajina musí být schopna jednat s Ruskem z pozice síly a zopakoval dlouhodobou podporu Aliance. „Uděláme vše pro to, aby Vladimir Putin nedostal to, co chce,“ zdůraznil Rutte. Připomněl také, že Bělorusko nadále podporuje ruské válečné úsilí a vyzval Minsk, aby s touto podporou přestal.

NATO je připraveno poskytovat Ukrajině dlouhodobou pomoc, dokud nenastane příhodná chvíle k zahájení vyjednávání s Ruskem, uzavřel Rutte.