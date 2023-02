Scholz: Lídři EU vyjádří při setkání se Zelenským další podporu Ukrajině

Estonská premiérka Kaja Kallasová při příchodu apelovala na co nejrychlejší dodávky dalších zbraní, které Kyjev potřebuje kvůli očekávané ruské ofenzivě. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se Ukrajina dalších zbraní dočká. Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval k rychlému schválení nových protiruských sankcí.

Zelenskyj do Bruselu zamířil poprvé od vypuknutí války a podle unijních činitelů bude na summitu chtít evropské vůdce přesvědčit k dalším dodávkám zbraní, munice či ke stupňování tlaku na Rusko.

Do belgického hlavního města Zelenskyj dopoledne přiletěl společně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ve středu večer se totiž v Paříži setkal nejen s ním, ale také s německým kancléřem. První zastávkou nynější evropské cesty ukrajinského prezidenta byl Londýn.

Jeho dnešní program v Bruselu však provázejí dohady a nejistota, což je způsobeno i snahou utajit podrobnosti návštěvy z bezpečnostních důvodů. Zatímco jeho první kroky mají podle všeobecného očekávání vést mezi europoslance shromážděné na mimořádném plenárním zasedání, některé zdroje hovoří o tom, že bude mít nejprve bilaterální jednání s unijními lídry. Na letišti jej podle zveřejněných fotografií vítali i předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

"Znovu můžeme vyslat signál jednoty a solidarity a ukázat, že jsme schopni podporovat Ukrajinu v její obraně nezávislosti a územní celistvosti," řekl dnes Scholz novinářům. Dodal, že Německo, které v minulých dnech schválilo dodávku tanků Leopard 2, bude dále stát v popředí této snahy.

Zejména Polsko a pobaltské země však tlačí na to, aby unijní státy urychlily dodávky zbraní a pomohly Ukrajině odrazit očekávanou ruskou ofenzivu. "Je velmi důležité, abychom urychlili vojenskou podporu Ukrajině," prohlásila estonská premiérka. EU by podle ní měla dát jasný signál svému obrannému průmyslu, že je potřeba rychle produkovat více zbraní. Kallasová dodala, že by unie mohla postupovat společně podobně jako u nákupů vakcín proti covidu-19, jejichž produkci se jí také podařilo urychlit.

Nizozemský premiér Mark Rutte nevyloučil, že jeho země bude poskytovat jakoukoli vojenskou podporu zemi, která v současnosti usiluje o dodávky stíhacích letounů. S těmi však spojenci zatím váhají.