Scholz po slovech o bílé vlajce připomněl papežovi, co se děje na Ukrajině

"Jak si jistě dovedete představit, německý kancléř nesouhlasí s papežem v této záležitosti, " řekl v pondělí v Berlíně mluvčí vlády Steffen Hebestreit, kterého citovala tisková agentura DPA. "Pravda je taková, že Ukrajina se brání proti agresorovi," zdůraznil.

Kyjev dostává velké množství mezinárodní pomoci, aby se mohla bránit ve válce agresora, která porušuje mezinárodní právo, dodal mluvčí.

Papež v rozhovoru pro zpravodajský kanál RSI vyzval nestydět se vyjednávat, přičemž argumentoval, že vyjednávání není kapitulace. "Je to odvaha nedohnat zemi k sebevraždě," tvrdil.

Tato papežova slova vyvolala ostrou reakci Kyjeva i několika evropských politiků. Papežova slova komentoval mimo jiné polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. "Co kdybychom pro rovnováhu povzbudili (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby měl odvahu stáhnout svou armádu z Ukrajiny? Mír přijde okamžitě bez potřeby jednání," uvedl.

Lotyšský prezident Edgards Rinkévičs zase v komentáři k papežovým slovům napsal: "Nemůžete kapitulovat tváří v tvář zlu, musíte s ním bojovat a porazit ho, aby zlo vztyčilo bílou vlajku a kapitulovalo."

Papež František vyzval Ukrajinu, aby měla odvahu vyvěsit "bílou vlajku" a jednat o ukončení války s Ruskem, která následovala po rozsáhlé invazi Moskvy před dvěma lety a která si vyžádala už desetitisíce obětí.

V rozhovoru novinář Františka otázal na jeho postoj k diskusi o Ukrajině mezi těmi, kteří tvrdí, že by se měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo kroky nejsilnější strany. Novinář ve své otázce použil termín "bílá vlajka".