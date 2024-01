Severní Korea odpálila několik řízených střel, které mohou nést jaderné hlavice

Generální štáb jihokorejské armády uvedl, že odpaly zaznamenaly z blízkosti města Sinpcho na východním pobřeží. Bezprostředně však nebylo známo, jak daleko střely doletěly a ani to, zda byly odpáleny z ponorky.

"Naše armáda úzce spolupracuje se Spojenými státy s cílem monitorovat další známky provokací ze strany Severní Koreje," uvedl generální štáb pro agenturu Jonhap.

Jihokorejská armáda zaznamenala podobný test i ve středu ráno. Střely s plochou dráhou letu tehdy dopadly do Žlutého moře mezi Korejským poloostrovem a Čínou.

Severní Korea o několik hodin později tyto odpaly potvrdila a uvedla, že šlo o nový typ strategické střely. Podrobnosti však neposkytla.

Řízené střely s plochou dráhou letu mohou být potenciálně nosiči jaderných hlavic a pro jejich nízkou trajektorii je obtížnější je zachytit a zneškodnit. Agentura AFP připomněla, že na takové střely se nevztahují platné sankce OSN, které byly na KLDR uvaleny pro její jaderný program a vývoj balistických raket.

Navzdory opakovaným testům balistických střel, které porušují rezoluce RB OSN, dosud Severní Korea unikla novým sankcím, především díky zablokování jakýchkoli snah o reakci ze strany Číny a Ruska, kteří jsou stálými členy Bezpečnostní rady OSN.

Kim Čong-un přitom minulý týden prohlásil Jižní Koreu za hlavního nepřítele své země a vyzval k jejímu zničení. Během návštěvy továrny na výrobu zbraní Kim uvedl, že je čas označit Jižní Koreu za nejvíce nepřátelský stát vůči Severokorejské lidově demokratické republice (KLDR).

Rovněž vyzval pracovníky továrny k výrobě více zbraní a zdůraznil, že nemá v úmyslu vyhýbat se válce. Kim varoval, že nebude váhat s ničením svého jižního souseda.

Výzvy k výrobě zbraní a vyjádření vážnosti vůči Jižní Koreji jsou součástí Kimových snah povzbudit pracovníky v průmyslu. Tyto akce byly popsány jako povzbuzení zaměřené na dosažení ambiciózních výrobních cílů pro nový rok.

Kimova prohlášení přišla také poté, kdy zhruba 50 zemí spolu se Spojenými státy odsoudilo údajné dodávky severokorejských zbraní do Ruska, které je aktuálně zapojeno do války na Ukrajině. Tato činnost by byla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

Ve společném prohlášení zemí, včetně USA, Kanady, Austrálie, Japonska a všech členských zemí Evropské unie s výjimkou Slovenska a Maďarska, zdůraznily odsouzení tohoto jednání.

Prohlášení vyzývá všechny členské země OSN, včetně členů Rady bezpečnosti OSN, k odsouzení zjevného porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN ze strany Ruska a Severní Koreje.

Bílý dům nedávno uvedl, že Rusko použilo balistické rakety s krátkým dosahem, pocházející ze Severní Koreje, při několika útocích na Ukrajině. Tato obvinění vedla k posílení mezinárodního odsudku a výzvám k odpovědnosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl tato obvinění komentovat.

Washington plánuje v Radě bezpečnosti OSN řešit dohody o zbraních mezi Ruskem a Severní Koreou a žádat odpovědnost Ruska v souvislosti s uvedeným porušením rezolucí OSN, které byly schváleny i Ruskem, včetně zbrojního embarga na Severní Koreu.