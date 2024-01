Severní Korea oznámila, že provedla test podmořského "systému jaderných zbraní"

Podle prohlášení severokorejského ministerstva obrany, citovaného státní agenturou KCNA, tato vojenská cvičení "vážně ohrožovala bezpečnost" KLDR. V reakci na ně provedl Pchjongjang "důležitý test svého vyvíjeného podvodného jaderného zbraňového systému Haeil-5-23" v Japonském moři.

Podle agentury Reuters se jedná o podvodné útočné drony schopné jaderného útoku. Nicméně z prohlášení severokorejské agentury nebylo jasné, kdy přesně k testu tohoto systému došlo.

KCNA cituje nejmenovaného mluvčího severokorejského ministerstva obrany, který uvedl, že "protiraketové postavení armády KLDR pod vodou se dále zdokonaluje a její různé námořní a podvodné reakční akce budou nadále odrazovat nepřátelské vojenské manévry námořních sil USA a jejich spojenců."

Jižní Korea, Spojené státy a Japonsko provedly od pondělí do středy společná námořní cvičení ve vodách jižně od Korejského poloostrova jako odpověď na nedělní vypuštění hypersonické rakety Severní Koreou.

Cvičení zahrnovalo devět válečných lodí ze zmíněných zemí, včetně americké letadlové lodě na jaderný pohon USS Carl Vinson a torpédoborců jihokorejského a japonského námořnictva.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un minulý týden nazval Jižní Koreu svým "hlavním nepřítelem" a varoval, že nebude váhat zaútočit, pokud by Soul použila sílu proti KLDR.

Během návštěvy továrny na výrobu zbraní Kim uvedl, že je čas označit Jižní Koreu za nejvíce nepřátelský stát vůči Severokorejské lidově demokratické republice (KLDR). Rovněž vyzval pracovníky továrny k výrobě více zbraní a zdůraznil, že nemá v úmyslu vyhýbat se válce. Kim varoval, že nebude váhat s ničením svého jižního souseda.

Tato prohlášení Kima přicházejí krátce po vojenském cvičení severokorejské armády s ostrou municí nedaleko sporné námořní hranice. Jižní Korea na to reagovala vlastními vojenskými manévry a evakuací obyvatel z ostrova v pohraniční oblasti.

Kimův výrok o neváhání s ničením Jižní Koreje následoval po jednom z největších vojenských cvičení od roku 2010, kdy KLDR ostřelovala jihokorejský ostrov Jon-pchjong.

Výzvy k výrobě zbraní a vyjádření vážnosti vůči Jižní Koreji jsou součástí Kimových snah povzbudit pracovníky v průmyslu. Tyto akce byly popsány jako povzbuzení zaměřené na dosažení ambiciózních výrobních cílů pro nový rok.

Kimova prohlášení přišla také poté, kdy zhruba 50 zemí spolu se Spojenými státy odsoudilo údajné dodávky severokorejských zbraní do Ruska, které je aktuálně zapojeno do války na Ukrajině. Tato činnost by byla v rozporu se sankcemi Organizace spojených národů.

Ve společném prohlášení zemí, včetně USA, Kanady, Austrálie, Japonska a všech členských zemí Evropské unie s výjimkou Slovenska a Maďarska, zdůraznily odsouzení tohoto jednání. Prohlášení vyzývá všechny členské země OSN, včetně členů Rady bezpečnosti OSN, k odsouzení zjevného porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN ze strany Ruska a Severní Koreje.

Bílý dům nedávno uvedl, že Rusko použilo balistické rakety s krátkým dosahem, pocházející ze Severní Koreje, při několika útocích na Ukrajině. Tato obvinění vedla k posílení mezinárodního odsudku a výzvám k odpovědnosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl tato obvinění komentovat.

Washington plánuje v Radě bezpečnosti OSN řešit dohody o zbraních mezi Ruskem a Severní Koreou a žádat odpovědnost Ruska v souvislosti s uvedeným porušením rezolucí OSN, které byly schváleny i Ruskem, včetně zbrojního embarga na Severní Koreu.