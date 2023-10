Severokorejci dodávají Rusku zbraně pro agresi na Ukrajině, tvrdí USA

Naposledy letos na jaře 21. dubna si na sebe oblékl kladenský dres majitel středočeského klubu a legenda Jaromír Jágr. Od té doby se objevuje spíše po boku kouče Otakara Vejvody na lavičce. Nyní se ale zdá, že by se mohl jednapadesátiletý hokejista opět vrátit se vší parádou na led do ostrých zápasů. Jak sám uvedl, potřebuje však před tím zhubnout deset kilogramů a rozehrát se. Tu možnost by mohl mít v prvoligové Slavii.