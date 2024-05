Slovenská policie obvinila atentátníka na Fica. Hrozí mu doživotí

Atentátník je v současnosti je držen v cele Národní kriminální agentury v Nitře a podle televize Markíza uvedl, že je na svůj čin hrdý.

Podle televize Cintula už koncem dubna protestoval proti Ficově vládě na jejím výjezdním zasedání v Dolné Krupé nedaleko Trnavy. Útočník byl navíc v minulosti ve spojení s proruskou skupinou Slovenští branci.

Informoval o tom podle Denniku N maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi. Slovenští branci na Facebooku v roce 2016 sdíleli fotografii, kde se nacházel i atentátník.

Podle serveru topky.sk policie několik hodin prohledávala byt atentátníka. Z bytu následně odvezli jeho manželku k výpovědi.

K útoku došlo v Handlové, kde střelec vypálil na premiéra celkem pět výstřelů. Zasáhl ho do břicha, do bederní kosti a do ramene. Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde podstoupil několikahodinovou operaci a bojoval o život. Jeho stav byl vážný.

Atentát měl spáchat jednasedmdesátiletý spisovatel a básník Juraj Cintula z města Levice na jižním Slovensku, uvedla televize Markíza. Útočník vlastnil zbraň legálně a dříve pracoval pro soukromou bezpečnostní službu.