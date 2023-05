Slovensko chystá reformu dopravy. S jednou jízdenkou se dostanete všude

Zatímco v Česku je zapotřebi jiný lístek na autobus, vlak či MHD, na Slovensku by od roku 2025 mohla stačit jen jedna jediná jízdenka. Vyplývá to z vládního návrhu zákona o veřejné osobní dopravě, který Národní rada posunula do druhého čtení.

Podle Ministerstva dopravy by měl zákon zvýšit efektivitu systému veřejné přepravy cestujících i samotný počet lidí, kteří tento typ dopravy využívají. Cílem je podle slovenských médií zlepšit koordinaci a kontinuitu různých druhů dopravy.

Na reformu veřejné dopravy má Slovensko vyčleněno zhruba 26 milionů eur, které by měly být využity na vybudování jednotného informačního systému a na tarifní a dopravní sladění jednotlivých dopravců.

Samotný systém jednotné jízdenky by měl začít platit v lednu roku 2025.