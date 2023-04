Souboj Bidena s Trumpem si nikdo nepřeje

Po včerejším oznámení Bidena, že bude znovu kandidovat na prezidenta se pravděpodobnost opakování scénáře voleb z roku 2020 zvyšuje. Prezidentské volby ve Spojených státech se budou konat v listopadu příštího roku.

Biden momentálně nemá žádného výrazného protikandidáta mezi demokraty a Trump je v průzkumech zřejmě nejpopulárnějším republikánským kandidátem. Podle nedělního průzkumu NBC News se 70 % Američanů domnívá, že by současný prezident Biden neměl kandidovat, zatímco 60 % dotázaných si myslí totéž o Trumpovi.

Dojem stagnace navíc podtrhuje fakt, že mezi preferencemi obou protikandidátů není velký rozdíl. To naznačuje, že od Bidenova vítězství před čtyřmi lety ve společnosti nedošlo k žádnému výraznému posunu, píše NBC News.

"Společnost je kulturně zvyklá na nové formy zábavy. Opakovaný souboj, pochopitelně pro tuto generaci Američanů, není tak vzrušující," domnívá se Faiz Shakir, který vedl kampaň Bernieho Sanderse v demokratických primárkách.

Podle dlouholetého republikánského stratéga Brendana Bucka bude pokračování posledních dramatických voleb vyvolávat velký zájem, zejména díky schopnosti vyzyvatele přitáhnout pozornost médií. Buck uvedl, že i když by se v normálním světě dalo očekávat, že toto sníží nadšení, Trump se postará o to, aby tomu tak nebylo. Pokud oba kandidáti skutečně postoupí, Buck je přesvědčen, že to nebudou nudné volby a nebude ani nízká účast.