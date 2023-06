Soud zakázal exprezidentovi Bolsonarovi kandidovat do roku 2030

NATO by mělo zvážit vynechání fáze "akčního plánu" v případě přijetí Ukrajiny do NATO, tvrdí britský ministr obrany Ben Wallace. Je ale nepravděpodobné, že by tento názor sdílelo všech 31 členských států, takže nezle očekávat, že by na červencovém summitu NATO ve Vilniusu došlo ke změně. Ministr ale upozornil, že NATO bylo schopno zrychleně pozvat Finsko a Švédsko, což vyvolává otázku, zda by se totéž nemohlo udělat v případě Kyjeva.

Zdroj: Libor Novák