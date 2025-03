Musk, který stojí v rámci Trumpovy administrativy v čele úřadu pro vládní efektivitu DOGE (Department of Government Efficiency), na vlastní sociální síti X sdílel názor jednoho z uživatelů, že pro Spojené státy americké nastal čas opustit NATO a Organizaci Spojených národů (OSN). "Souhlasím," napsal krátce miliardář.

Jednoslovný výrok ohledně příslušnosti Washingtonu ke klíčové obranné alianci v rámci atlantické spolupráce přichází den poté, co v Oválné pracovně Bílého domu došlo k roztržce mezi Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, která vedla k předčasnému ukončení jednání.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v sobotu vyzval Zelenského, aby napnul síly k obnovení pošramoceného vztahu s americkým lídrem. Rutte prozradil britské BBC, že od pátečního incidentu mluvil se Zelenským dvakrát. Zmínil, že nemá právo říct, co bylo diskutováno. Sdělil nicméně, že ukrajinský prezident by měl respektovat, co Trump dosud udělal pro Ukrajinu.

Zelenskyj by podle šéfa NATO měl najít cestu k obnovení vztahu s americkým protějškem. Z Trumpových počinů ve prospěch Kyjeva vyzdvihl schválení prodeje protitankových systémů Javelin během prvního funkčního období nynější americké hlavy státu.

Kyjev dlouhodobě usiluje o členství v alianci, přijetí Ukrajiny se po událostech posledních dní zdá být nepravděpodobné. Zelenskyj ve čtvrtek adresoval ožehavé téma na sociální síti X. "Pokud nemůžeme být přijati do NATO, potřebujeme jinou jasnou strukturu bezpečnostních záruk od našich spojenců v USA," napsal.