Spolupráce Ukrajiny s NATO? Zelenskyj telefonoval s budoucím generálním tajemníkem Ruttem

Zelenskyj v úterý v příspěvku na síti X napsal, že Ruttemu poděkoval za vše, co on, nizozemská vláda a občané udělali pro Ukrajinu. Upřesnil, že vyslovil vděk za veškerou včasnou a rozsáhlou obrannou, humanitární a politickou podporu a Ruttemu pogratuloval ke jmenování do nové funkce šéfa Aliance.

"Nadále zůstaneme v kontaktu, když se ujme své nové funkce generálního tajemníka NATO," napsal Zelenskyj.

Rutte v neděli ve svém rozlučkovém projevu před nizozemskými poslanci vyzval k pokračování v podpoře Ukrajiny při obraně proti ruské agresi. Probíhající válka v Evropě by podle něj měla motivovat občany Nizozemska, aby iv budoucnu podporovali Ukrajinu - "pro mír tam a bezpečnost zde," řekl Rutte.

Sedmapadesátiletý politik, který vedl nizozemskou vládu téměř 14 let, byl před několika dny oficiálně vybrán za nového generálního tajemníka NATO. Jeho jmenování se stalo formalitou poté, co jeho jediný soupeř, rumunský prezident Klaus Iohannis, z boje o post odstoupil, protože nezískal dostatečnou podporu.

Rutte tak začátkem října vystřídá v čele této obranné aliance bývalého norského premiéra Jense Stoltenberga.