Státy EU schválily ukončení prodeje aut na benzín a naftu v roce 2035

Nad návrhem na zřízení sněmovní vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana by měla být koaliční shoda, míní jeden z trojice iniciátorů Michal Zuna (TOP 09). Jasno o dalším postupu by mělo být na přelomu března a dubna, řekl dnes ČTK. Komise by se měla podle plánů zaměřit zejména na nakládání s utajovanými informacemi v prezidentské kanceláři, ale také na její hospodaření.