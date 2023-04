Švédsko doufá, že se stanem členem NATO po volbách v Turecku

Švédsko a Finsko podaly společnou žádost o vstup do NATO jen několik týdnů po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Zatímco aliance začátkem tohoto měsíce přivítala Finsko jako 31. členský stát NATO, žádost Švédska musí ještě schválit dva poslední členové NATO.

Turecko se k tomuto kroku ale staví rezervovaně. Ankara obvinila Švédsko, že ukrývá "prokurdské teroristy", včetně členů militantní skupiny PKK, což Švédsko popírá. Švédský premiér Ulf Kristersson proto doufá, že prezidentské volby v Turecku budou znamenat zlom v otázce schválení přijetí země do NATO.

"Teď čekáme na turecké volby," řekl Kristersson na tiskové konferenci. Švédsko se navíc chystá zavést nový protiteroristický zákon, který by měl přesvědčit Turecko, aby schválilo jeho přihlášku do NATO. Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu ale v dubnu před novináři řekl, že ačkoliv Švédské kroky vnímá, stále podle něj nejsou dostačující. "Očekáváme další úsilí," uvedl.

Mezitím maďarští zákonodárci pro změnu tvrdí, že blokují kandidaturu Švédska do NATO kvůli jeho nedávné kritice jejich země. Analytici ale tvrdí, že turecký souhlas by pravděpodobně přiměl Maďarsko, aby vstup Švédska do NATO schválilo také.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na konci března uvedl, že si jeho země zaslouží větší respekt. "Když finští a švédští politici zpochybňují demokratickou povahu našeho politického systému, je to opravdu nepřijatelné... Protože respektujeme všechny země, očekáváme respekt také," prohlásil.