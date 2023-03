Svět píše o inauguraci Petra Pavla. Agentury připomínají porážku "populisty" Babiše

Zemanovo úřadování podrobněji rozebírá například polská agentura PAP, která poukázala i na exprezidentův odklon od Ruska ve světle agrese Moskvy na Ukrajině.

Krátce poté, co Pavel na Pražském hradě složil prezidentskou přísahu, vydaly zprávy na toto téma agentury Reuters, AP, AFP i Bloomberg. Texty se pak objevily na webech listů The Washington Post a The Guardian nebo na stránce rozhlasové stanice Radio France Internationale.

Agenturní zprávy připomínaly Pavlovu armádní minulost, z jeho politického programu zdůrazňují především podporu Ukrajiny a slib pracovat na sjednocování společnosti. AFP jej popisuje mimo jiné jako "válečného hrdinu" s odkazem na operaci z roku 1993, při níž pomohl zachránit francouzské vojáky ze srbského obklíčení během bosenské války.

AP si v poměrně obsáhlé zprávě všímá i "nečekaného" momentu inaugurace, při kterém Pavel na balkoně Hradu odhalil prezidentskou standartu ukradenou v roce 2015 skupinou Ztohoven. "Byla ukradena ze střechy Hradu uměleckou skupinou, která ji nahradila obřím kusem pánského spodního prádla. Trenýrky měly symbolizovat blízké vztahy Zemana s Ruskem a Čínou a následně se staly symbolem kritiky jeho úřadování," píše AP.

"V mnoha hodnoceních desetiletého období Zemana jako prezidenta se nejčastěji zdůrazňuje, že přispěl k vyvolání ostrých rozporů v české společnosti. Vyčítalo se mu překračování litery ústavy či balancování na její hraně," napsala zase polská agentura PAP. Připomněla také Zemanův ostrý slovník používaný vůči politickým odpůrcům a novinářům. Zeman byl také stoupencem visegrádské čtyřky, kterou spolu s Českem tvoří Maďarsko, Polsko a Slovensko, a "politiky na všechny azimuty"; podle kritiků to skončilo podporou Ruska a Číny, přičemž s Ruskem pak Zeman skoncoval po napadení Ukrajiny, dodává PAP.

"Česko má nového prezidenta a spolu s ním mění i politický kurz," napsal na svém serveru rakouský deník Kurier.