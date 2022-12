Téměř 400 milionů lidí v Evropě a Asii potřebuje rehabilitace, podle WHO je ale nemá

Až 394 milionů lidí žije se zdravotním stavem, který vyžaduje rehabilitační péči. Většina z nich se k ní ale nedostane. Mezi hlavní příčiny této neuspokojené potřeby v Evropě a Střední Asii patří rychle stárnoucí populace, výrazný nárůst počtu lidí žijících s chronickými onemocněními a nedostatečné povědomí o výhodách rehabilitace.

Mezi hlavní překážky, které lidem brání v přístupu k rehabilitaci, patří malá informovanost o tom, co to vlastně je, jak funguje a jaké jsou její výhody, ale i mylné představy o její cenové nedostupnosti. Podle WHO je zásadním problémem také fakt, že v některých částech Evropy brání vážný nedostatek rehabilitačních pracovníků tomu, aby se lidem dostalo potřebné péče. Zpráva zdůrazňuje, že v zemích se středními příjmy je 12krát méně fyzioterapeutů, 141krát méně ergoterapeutů a šestkrát méně odborníků na protetiku a ortotiku než v zemích s vyššími příjmy.

Mezi nejčastější onemocnění, která v regionu vedou k potřebě rehabilitace, patří bolesti zad, zlomeniny, ztráta sluchu a zraku, mrtvice a demence. Jelikož tyto stavy ovlivňují životy lidí, včetně jejich pracovní schopnosti, země čelí milionovým nákladům v důsledku nedostatečné ekonomické produktivity, rostoucí chudoby a nezaměstnanosti.

"Je ohromující, že téměř polovina obyvatel regionu potřebuje nějakou formu rehabilitace," uvedl šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge. "Rehabilitace je základní zdravotní službou, která by měla být dostupná všem, kdo ji potřebují, a na všech úrovních zdravotní péče. Pokud nebudou přijata žádná opatření, hrozí, že země omezí příležitosti lidí a omezí ekonomickou produktivitu, protože mnozí z nich prostě nebudou schopni plně přispívat společnosti," dodal.

Rehabilitace by podle WHO měly být dostupné v zařízeních primární zdravotní péče, kde se léčí většina případů chronických onemocnění, a v komunitních zařízeních, jako jsou pečovatelské domovy a školy.

Výzkumy ukazují, že rehabilitace má potenciál zabránit nákladné hospitalizaci a zkrátit dobu strávenou v nemocnici, snížit počet opakovaných hospitalizací a snížit riziko komplikací způsobených zdravotními problémy.

Evropská pobočka WHO vyzvala země, aby stanovily rehabilitaci jako prioritu a uznaly ji za základní zdravotní službu. Měly by ji také začlenit do všech úrovní systému zdravotní péče a podporovat rozvoj odpovídajícího a dobře vyškoleného personálu, který bude tyto služby poskytovat.